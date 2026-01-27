Насколько провалился iPhone Air?

Эксперимент Apple с iPhone Air, известным своим тонким дизайном, обернулся полным фиаско. Согласно информатору Digital Chat Station, в Китае было реализовано менее 200 000 устройств, в то время как обычные модели разошлись миллионными тиражами.

© mobidevices.com

Для сравнения, у iPhone 17 более 4,8 млн активных устройств, у iPhone 17 Pro – более 4,9 млн, а у iPhone 17 Pro Max – свыше 8,26 млн активных устройств. Цена iPhone Air уже снизилась на треть.

Официальный канал продаж Apple в Китае, Tmall, запустил акцию, предложив скидку на iPhone Air в размере 2000 юаней ($287). В результате цена снизилась до 5499 юаней, что составляет примерно $788. Для сравнения, стартовая цена устройства в США составляла $999. Другая крупная китайская платформа электронной коммерции, JD.com, пошла ещё дальше, предложив расширенные условия трейд-ина и дополнительные бонусы, что в итоге привело к общей скидке в 2900 юаней, или около $415.

Причина столь резкого снижения цены заключается в том, что пользователи сочли аппаратные возможности устройства недостаточными.

Хотя iPhone Air может похвастаться мощными компонентами, такими как процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти, многие назвали серьёзным недостатком единственную основную камеру и батарею ёмкостью 3149 мАч. Попытка Apple компенсировать слабое время автономной работы за счёт оптимизации программного обеспечения также оказалась неэффективной по сравнению с конкурирующими моделями.

Согласно утёкшим данным, iPhone Air стал самой быстро обесценивающейся моделью iPhone за последние годы. За первые 10 недель после выпуска он потерял около 47,7% своей стоимости. Несмотря на это, ходят слухи, что Apple не полностью отказалась от этой концепции. Предположительно, компания работает над вторым поколением iPhone Air с двойной основной камерой. Выход модели ожидается весной 2027 года, а объёмы производства, по слухам, будут ограничены.