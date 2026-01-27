Затонувший город удивил ученых

На подводной горе к западу от Срединно-Атлантического хребта ученые обнаружили гидротермальное поле «Затерянный город». Открытое в 2000 году на глубине более 700 метров, это старейшее известное океаническое поле с уникальной экосистемой, передает sciencealert.com.

«Затерянный город» состоит из башен с кремово-белыми карбонатными стенами, высота которых варьируется от 0,6 метра до 60 метров. В трещинах и разломах источников углеводороды служат питанием для микробных сообществ даже без кислорода. В дымоходах с температурой до 40 °C обитают улитки, ракообразные и реже крупные животные.

Исследователи извлекли керн длиной 1268 метров, который может пролить свет на зарождение жизни на Земле. Это единственное поле, обнаруженное с помощью дистанционно управляемых аппаратов.

Ученые считают, что подобные экосистемы могут существовать на спутниках Сатурна и Юпитера, а также на древнем Марсе. В отличие от «черных курильщиков», «Затерянный город» не зависит от тепла магмы и производит больше водорода и метана.