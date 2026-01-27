iOS 26.3 сможет ограничивать доступ операторов связи к геоданным

Apple добавила в тестовую ветку iOS 26.3 новую функцию конфиденциальности, но она будет доступна только на устройствах с фирменным модемом компании. Речь идёт о настройке доступа к точному мезоположению, что позволяет ограничить число данных геолокации, передаваемых сотовым сетям.

Как объясняет Apple в соответствующем документе, при включённой опции оператор получает меньше информации о том, где находится устройство.

Вместо точного адреса или улицы сеть сможет определить лишь примерную локацию — например, район или квартал. При этом компания подчёркивает: на качество связи и пользовательский опыт это никак не влияет, а данные о местоположении, которые передаются экстренным службам, остаются точными.

Важно и то, что речь идёт именно о данных, доступных сотовым операторам, а не приложениям или системным сервисам iOS. То есть это ещё один слой приватности «под капотом», для которого раньше просто не было отдельной настройки.

Функция работает не на всех устройствах. Сейчас она доступна только для моделей с модемами Apple: iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro (M5) с поддержкой сотовой связи, при условии, что на них установлена iOS 26.3 или новее.

Кроме того, нужен поддерживаемый оператор — пока список довольно скромный и включает Telekom в Германии, EE и BT в Великобритании, Boost Mobile в США, а также AIS и True в Таиланде.

Включается всё просто: «Настройки» → «Сотовая связь» → «Параметры сотовых данных» → Limit Precise Location. В некоторых случаях система может попросить перезагрузить устройство.

Пока эта возможность выглядит нишевой, но в ней легко увидеть задел на будущее.