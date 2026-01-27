Популярный смартфон Samsung устарел

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила последнюю версию программного обеспечения (ПО) для популярных смартфонов серии Galaxy S21. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты обратили внимание, что в январе заканчивается пятимесячная гарантия на смарфоны серии Galaxy S21, которые вышли в начале 2021 года. По словам авторов медиа, Samsung обещала выпускать крупные обновления для гаджетов пять лет и сдержала свое слово — устройства получили свой, по-видимому, последний апдейт.

Так, южнокорейские пользователи уже могут установить на свои старые девайсы обновление с идентификатором G99xNKSSCHZA5. В том числе, апдейт включает в себя несколько актуальных патчей безопасности.

«Samsung планирует постепенно выпустить обновление в других регионах в течение следующих нескольких дней», — рассказали журналисты.

Авторы SamMobile заметили, что после того, как смартфон перестает получать обновления, пользоваться им становится опасно. В этой связи они предложили фанатам Samsung рассмотреть к покупке Galaxy S26.

В конце января корпорация Samsung признала ошибки и уязвимости в своих смартфонах. Фирма выпустила обновление для Galaxy S22, которое устранило 55 уязвимостей.