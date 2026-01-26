Дуров резко высказался о людях, верящих в безопасность WhatsApp*

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за множество уязвимостей и низкую безопасность. Об этом он написал в X.

Таким образом Дуров отреагировал на новость о том, что международная группа истцов подала в суд на Meta** (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) по обвинению в мошенничестве из-за наличия у компании доступа к перепискам пользователей. По его словам, «нужно быть идиотом», чтобы верить в безопасность WhatsApp*.

«Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Проанализировав, как WhatsApp* реализует свое “шифрование”, мы обнаружили множество векторов атак», — написал он.

Ранее Telegram заблокировал более 300 000 групп и каналов за один день.

