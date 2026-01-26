ИИ-хиты впервые вошли в топ-10 интернет-чарта России

23 января платформа TopHit опубликовала Top All Internet Hits Russia Weekly Chart — рейтинг 100 самых популярных треков в российском интернете. Чарт формируется на основе данных российских и зарубежных сервисов, включая Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук, Apple Music, iTunes, YouTube и Shazam.

© dailymoscow.ru

Впервые в истории российского интернет-чарта TOP 10 заняли три трека, созданные с помощью искусственного интеллекта: «Ворона» Кэнни feat. МС Дымка, «Расскажи, Снегурочка» Sasha Komovich и «Внутренний голос» Jeny Vesna. Трек «Ворона» в течение двух недель занимал в чарте наивысшую позицию.

По словам Игоря Краева, музыкального эксперта и основателя TopHit, с 2025 года все новые ИИ-треки на платформе маркируются специальным тегом.

Первый ИИ-хит в TOP 100 был зафиксирован 11 декабря 2025 года, а уже в начале января 2026 года несколько ИИ-треков пробились в TOP 10. Краев добавил, что если этот тренд сохранится, к концу года большая часть популярного интернет-контента может создаваться с помощью систем искусственного интеллекта.

Эксперт также отметил, что рекомендательные алгоритмы Яндекс Музыки и VK оказались легкодоступными для ИИ-хитов, что вызывает вопросы к самим стриминговым платформам.