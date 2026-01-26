Xiaomi отказалась исправлять сбой HyperOS в «серых» смартфонах

Компания Xiaomi подтвердила критическую проблему с обновлением HyperOS 3 на смартфонах Redmi Note 13 Pro и POCO M6 Pro, из-за которой установка прошивки на базе Android 16 приводит к невозможности загрузки системы. Сбой возникает на устройствах, ввезенных через неофициальные каналы и перепрошитых продавцами под глобальный рынок, сообщает XiaomiTime.

© Xiaomi

Сбой проявляется при обновлении начиная со сборки OS2.0.211.0.VNFMIXM. Смартфоны уходят в бесконечную перезагрузку на этапе включения из-за невозможности завершить проверку модема. Причина — новые механизмы безопасности Xiaomi, которые блокируют запуск системы при выявлении изменений системных данных, внесенных при несанкционированной перепрошивке.

Xiaomi классифицировала ситуацию как ошибку OTA-обновления Android 16 (W) и официально заявила, что затронутые устройства имеют поврежденные NV-данные модема. В связи с этим программное исправление на данный момент не предусмотрено.

В качестве временной меры пользователям рекомендуется выполнить серию принудительных перезагрузок. Это запускает автоматическое восстановление с откатом до HyperOS 2.2. Однако повторное обновление до HyperOS 3 вновь приводит к сбою.

Таким образом, владельцы модифицированных устройств фактически лишены возможности перехода на новую версию ОС. Установка кастомных прошивок также осложнена из-за заблокированного загрузчика.