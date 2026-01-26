В российском городе массово жалуются на проблемы с интернетом

В Санкт-Петербурге в понедельник, 26 января, пользователи столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. На сервисах мониторинга сетей и в социальных сетях зарегистрирован резкий всплеск жалоб от абонентов всех крупных операторов связи, передает канал «78».

Кроме того, по данным сервиса мониторинга Downdetector, всплеск жалоб зарегистрирован в Воронежской, Омской, Самарской областях и Пермском крае.

В Воронеже проблемы связаны со сбоем у местного провайдера «Фридом». В середине января компания уже сообщала о массированной DDoS-атаке на свою инфраструктуру, однако точная причина текущих неполадок пока не известна.

В других регионах сбои могут быть вызваны плановыми ограничениями, которые власти периодически вводят в целях безопасности.

Параллельно пользователи также сообщают о проблемах с доступом к некоторым государственным сервисам, в частности сайтам Министерства труда и Федеральной налоговой службы. Причины этих неполадок уточняются.