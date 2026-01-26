На Солнце ожидаются сильные вспышки

Вспышки предпоследнего класса мощности (М) возможны на Солнце 26 и 27 января, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Вспышечная солнечная активность [26 и 27 января] в основном низкая, возможны вспышки класса М", - отметили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.