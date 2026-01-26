Пользователи пожаловались на проблемы с YouTube

YouTube в последние дни ведёт себя странно: пользователи по всему миру жалуются, что ролики просто не запускаются с первого раза. Вместо видео сервис показывает сообщение вроде «Контент недоступен, попробуйте позже», а у некоторых всплывает ещё более раздражающая версия — «Контент недоступен в вашей стране».

Проблема активно обсуждается на Reddit, в том числе в сабреддите r/YouTube. Жалобы начали массово появляться в течение последней недели, хотя отдельные пользователи утверждают, что сталкивались с этим и раньше.

Об этом же пишет PiunikaWeb. Сбой проявляется в основном на десктопных версиях YouTube — в Chrome и Firefox — и, что любопытно, почти не затрагивает Safari.

Причина, судя по всему, довольно прозаичная. Во многих случаях проблема напрямую связана с блокировщиками рекламы. Пользователи заметили: если отключить AdBlock, видео внезапно начинает воспроизводиться без каких-либо дополнительных действий. Более того, у некоторых ролик стартует сразу после паузы блокировщика, без ручного обновления страницы.

Есть и обходные пути для тех, кто не готов расставаться с блокировкой рекламы. Например, можно нажать кнопку «Узнать больше» под сообщением об ошибке, а затем вернуться назад — в ряде случаев это «пробуждает» плеер и видео запускается. Работает не всегда, но многим помогло.

Среди других советов, которые гуляют по сообществам:

несколько раз обновить страницу с видео;

сменить аккаунт на YouTube;

временно отключить VPN;

попробовать другой, «заточенный под YouTube» блокировщик рекламы.

Официальных комментариев от YouTube пока нет. И если это действительно часть очередного этапа борьбы сервиса с AdBlock, не исключено, что Google вообще предпочтет сделать вид, будто никакого сбоя не существует.