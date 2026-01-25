Google тестирует ИИ-генератор мемов в приложении «Фото»

В приложении "Google Фото" появится функция создания персонализированных мемов с использованием ИИ. Об этом сообщает портал 9to5Google.

Новый инструмент под названием Me Meme позволит пользователям подставлять свое лицо или лица знакомых с фото в галерее в популярные шаблоны мемов. Для этого потребуется выбрать заготовку из встроенной библиотеки и загрузить фотографию, после чего ИИ автоматически адаптирует изображение под выбранный формат. Полученный результат можно будет сразу отправить в мессенджеры или опубликовать в социальных сетях.

Обработка изображений будет происходить на серверах Google, поэтому для работы функции потребуется предварительная синхронизация фото с облаком. Для более качественного результата система будет рекомендовать использовать четкие селфи с хорошим освещением и без визуальных помех.

Судя по имеющимся данным, на раннем этапе поддерживается ограниченное число шаблонов. В демонстрационных материалах фигурирует мем This Is Fine с собакой в горящей комнате.

Информация о сроках запуска функции, расширении библиотеки мемов и возможности загрузки собственных шаблонов пока не раскрывается.