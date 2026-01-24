Российская молодежь откладывает взросление

© BFM.RU

Современные 20-летние все чаще живут не по расписанию своих родители. Предыдущие поколения в этом возрасте уже вовсю работали и обзаводились семьями, а сегодняшняя молодежь в большей степени поглощена учебой, поиском себя и не спешит покидать родительский дом. Стираются и жесткие гендерные роли: от мужчин уже не ждут в обязательном порядке раннего заработка на семью, а от женщин — срочного замужества. И взросление уверенно отодвигается к 30 годам.

Социологи сравнили четыре поколения в возрасте 20 лет. Это пик так называемых формативных лет, когда закладывается фундамент взрослой жизни. Рассматривались реформенное поколение, чья юность пришлась на турбулентные 1990-е, старшие и младшие миллениалы, взрослевшие в более стабильные, но разные 2000-е и 2010-е, и зумеры, вступившие во взрослость уже в 2020-е.

Если среди 20-летних мужчин реформенного поколения оплачиваемую работу имели почти половина, то среди их ровесников-зумеров — лишь каждый четвертый. При этом резко, до 35%, выросла доля молодых людей, которые не учатся и не работают. Занятость женщин снизилась не так сильно, но среди них доля 20-летних, никогда не состоявших в браке, выросла с 53% до 85%, а ставших матерями к этому возрасту — сократилась вдвое. Брак и родительство перестают быть обязательным стартом взрослости, становясь скорее ее осознанным итогом.

Сейчас молодые люди рационализируют жизненные решения, стремясь сначала обрести финансовую и психологическую устойчивость. Продолжает кандидат социологических наук, заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ им. Ломоносова Олег Сорокин:

Олег Сорокин кандидат социологических наук, заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ им. Ломоносова «В прежних типах обществ люди рано начинали свою трудовую деятельность, потому что продолжительность жизни была другой — 40-60 лет. Вторая причина связана с тем, что сегодня, для того чтобы занять статусную позицию, выполнять интересную работу, необходимы определенные навыки, свойственные креативной экономике. А креативная экономика заточена под создание инноваций. Человек хочет получить образование и потом быть востребованным на рынке труда. И третья причина — социально-психологическая, потому что в современном обществе гарантировать, что у человека будет жилье, работа на долгое время, постоянная заработная плата, мы не можем. Поэтому человек в этих условиях более прагматично подходит к вопросу создания семьи, выбору профессии, сферы, где он будет учиться. Этот подход и приводит к тому, что люди все чаще выбирают пролонгацию молодого возраста, нежели выполнять статусные роли взрослых».

С одной стороны, проблема поколений вечная, с другой — в последнее время ей стали уделять больше внимания: эта тема поднимается в соцсетях, в СМИ, в научных исследованиях. И у этого есть очень простое объяснение, указывает доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель:

Александр Рикель доцент факультета психологии МГУ «Если говорить про поколения как про социальные группы, объединенные каким-то общим уникальным опытом, а не просто как про людей, которым 20 лет или 40 лет, то как будто бы этого опыта становится все больше и больше. Банальная мысль — жизнь ускоряется, количество событий, которые происходят в мире, становится больше, уникальный опыт, который люди получают, становится слишком насыщенным, поэтому люди начинают больше отличаться друг от друга. Непонимание, которое может быть между детьми и родителями, уже даже распространяется на старших и младших братьев и сестер. Потому что разница в десять лет иногда такая значительная, что ты не понимаешь, что в телефоне у твоего старшего или младшего брата или почему он носит такую одежду. За этим стоят и различающиеся ценности, и такие масштабные процессы, как взросление, отношение к семье, к карьере, к политике, к религии. Все это тоже меняется, поэтому, конечно, мы вновь говорим о том, что поколение очень интересное».

Что касается поколения Альфа, рожденного после 2010-го, у экспертов прогнозы скорее позитивные. По их словам, дети, с пеленок освоившие цифровую среду, изначально лучше приспособлены к условиям креативной экономики. Они более осознанно подходят к выбору навыков для будущей самореализации. Но их главным соперником станет искусственный интеллект, что подтолкнет Альф к выбору творческих профессий. Возможно, именно это поколение, быстрее находя свое место, сможет вернуться к более раннему созданию семьи и активному родительству, переломив тренд на отложенное взросление. Но это не точно.