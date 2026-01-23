ИИ предсказал миру катастрофу из-за Гренландии

Гренландия не случайно всё чаще оказывается в центре климатических дискуссий. Исследователи из Бельгии провели компьютерное моделирование, чтобы понять, к чему может привести исчезновение гигантского ледяного щита острова. По их оценкам, в долгосрочной перспективе этот сценарий способен запустить цепочку изменений, опасных для всего мира.

Работа доступна в журнале The Cryosphere. Команда прогнала множество вариантов, уделив особое внимание будущему при высоких выбросах парниковых газов. Сначала расчёты ограничили горизонтом в 300 лет: на этом отрезке модель показала, что климатические условия будут меняться не так резко, как можно ожидать.

Но при расширении прогноза до 3000 года картина стала куда тревожнее. В течение следующего тысячелетия могут активизироваться механизмы обратной связи между льдом и атмосферой, ускоряя деградацию ледяного покрова. Ключевой эффект описан как принцип "таяние - высота": чем тоньше становится ледяная "шапка", тем теплее условия на её поверхности, а значит - тем быстрее она продолжает терять массу.

Модель также показывает рост количества водяного пара и облачности, что способно дополнительно усиливать потепление и ускорять процесс. Если тенденция сохранится, к концу нынешнего тысячелетия Гренландия может лишиться почти всего льда.

Главная угроза - в масштабе последствий. По оценкам авторов, на острове сосредоточено достаточно льда, чтобы при его таянии уровень мирового океана поднялся примерно на 7,4 метра. Такой скачок стал бы катастрофой для прибрежных территорий по всему миру - от крупных городов до целых стран, завязанных на береговую инфраструктуру.