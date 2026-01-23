На Солнце исчезло крупнейшее скопление пятен

Крупнейший комплекс солнечных пятен 2025 года исчез за два месяца. Такие данные сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Комплекс пятен 4294 – 4298 в период своего расцвета достигал площади около 2300 единиц (миллионных долей полусферы). Это одно из самых больших значений за всю историю наблюдений. Область 4341, ставшая источником сильнейшего в XXI веке радиационного шторма, достигала площади 500 единиц.

Однако область так и не произвела ни одного крупного взрыва. Солнце просто поглотило всю массу пятен и связанной с ними энергии, отметили ученые.

Радиационный шторм в январе 2026 года стал самым сильным за 25 лет. Мощность геомагнитной бури оценили в G4.7, при этом она стремилась к максимальному уровню G5. Вспышка на Солнце выбросила в космос облако раскаленной плазмы. Также такие события сопровождаются потоками ускоренных частиц. Они могут представлять угрозу для космических аппаратов в околоземном пространстве.

Ранее стало известно, что на Солнце возникла корональная дыра размером в миллион километров. Она также обладает необычной формой, похожей на перевернутую цифру 1. Рост количества корональных дыр на Солнце начался еще в первые месяцы 2025 года, сразу после прохождения пика солнечной активности.