Маск предупредил о возможном появлении «Терминатора» в реальности

Техномагнат Илон Маск, владелец и SpaceX Tesla, напомнил, что людям следует быть осторожными с ИИ и роботами, чтобы не оказаться в фильме «Терминатор». Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

По данным портала, предприниматель сделал ряд заявлений в ходе выступления на полях всемирного экономического форума в Давосе.

Маск заметил, что человечеству необходимо соблюдать осторожность в сфере робототехники, чтобы они не желают стать персонажами культового фильма «Терминатор».

Ранее техномагнат сообщил, что ИИ, работающий не по задумке создателей, значительно опаснее плохого самолёта или автомобиля, так как обладает потенциалом уничтожить человечество.

По его словам, «разумная» составляющая будет содержаться в дата-центрах, а роботы-убийцы, показанные, например, в фильме «Терминатор», станут уже заключительным этапом.

Маск предупредил также, что супер-ИИ, превосходящий человека по большинству параметров, может появиться уже через пять или шесть лет.