Правда ли, что деревья могут взрываться из-за морозов?

Камчатка — не единственный регион, который накрыли рекордные заморозки и снегопады. Власти США предупреждают жителей многих штатов о небывалых холодах в результате полярного циклона; даже больше — горожанам нужно опасаться взрывающихся из-за морозов деревьев. Но правда ли, что растения могут взорваться из-за падения температуры? Портал popsci.com разобрался в причине холодов и мифе о морозных взрывах.

Рекордные заморозки в Штатах — не стихийное явление, а результат сочетания очень специфических факторов. Если точнее, полярного циклона и продолжающегося климатического кризиса. Хотя циклон попадает в новостные заголовки только при соответствующей погоде, на самом деле он является одним из двух воздушных формирований, постоянно кружащих над полярными регионами планеты.

В северном полушарии полярный циклон большую часть года находится над Арктикой, но иногда растягивается и дальше на юг, после взаимодействия с необычайно теплыми верхними слоями атмосферы. Прибавить к этому влажность Калифорнии и Мексиканского пролива — и получится масса холодного воздуха, сильный снегопад и потенциально опасные для людей условия.

Но в южном полушарии ситуация прямо противоположная. Там полярный циклон вокруг Антарктики постепенно движется на север, и обычно он не накрывает такое же количество населенных регионов, что и арктический циклон.

Может показаться, что такие полярные бури в последнее время случаются чаще, чем в прошлом — и это действительно так. Ряд исследований показал, что частота таких метеорологических явлений растет, причем многие из них подпитываются стремительно растущими температурами в Арктике.

Подобные бури могут грозить опасностью для жизни без должной подготовки. Любой, у кого нет подходящей защиты от холодных температур, может быстро впасть в гипотермию — всего в течение часа. Повреждения линий электропередач, автомобильные аварии и замедленное реагирование экстренных служб лишь добавляет дополнительные риски.

Но правда ли, что в число этих опасностей входят и взрывающиеся деревья? Не совсем. Хотя многие люди в Интернете трубят тревогу, серьезных поводов для беспокойства нет. Натуралисты описывали схожие случаи на протяжении веков, но почти никто не говорил об их смертоносных последствиях. По крайней мере, они далеко не так драматичны, как может показаться на словах.

Так, шотландский ботаник XVIII века Джон Клавдий Лондон в своей энциклопедии рассказывал, что холодной зимой 1683 стволы дубов, орехового дерева и других пород потрескались так, что в них появились сквозные дыры. А появление трещин часто сопровождалось жуткими звуками, похожими на хлопки огнестрельного оружия.

Некоторые культуры коренных американцев так хорошо знакомы с этими явлениями, что по ним даже отслеживали циклы лунных календарей. Например, народ лакота назвал один из зимних месяцев «луной, когда деревья трещат от холода».

Деревья действительно могут трещать (не взрываться) — примерно так же, как трещит бутылка воды, забытая в морозилке слишком надолго. При падении температуры ниже определенного порога, смола внутри определенных деревьев начинает затвердевать и расширяться. Если морозы особенно суровые, то кора снаружи ствола сжимается быстрее, чем кора внутри. Напряжение рано или поздно приводит к тому, что внешняя кора трескается с громким звуком.

Подобные инциденты могут причинить повреждения самому дереву, но зачастую это не мешает растению возобновить рост по наступлению весенней оттепели. Так или иначе, бояться взрывающихся деревьев не нужно — настоящая опасность кроется в полярной буре.