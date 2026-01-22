Sony выпустила наушники-клипсы

Sony представила новые беспроводные наушники LinkBuds Clip. Их главная особенность — дизайн: они не вставляются в ушную раковину, а закрепляются на ней с помощью клипсы.

© Sony

Вы сможете слышать звуки улицы, объявления или собеседника, не вынимая наушник. Производитель обещает, что форма клипсы «снижает усталость ушей даже при длительном ношении».

У наушников есть три режима звука: стандартный, режим с усилением голоса для шумных мест и режим, уменьшающий «утечку» звука, чтобы не мешать другим. Управлять настройками можно через фирменное приложение Sony.

© Sony

LinkBuds Clip защищены от воздействия пота и лёгкого дождя, заряда аккумулятора хватает до 37 часов вместе с кейсом. В комплекте идут сменные амбушюры.

Наушники уже поступили в продажу в чёрном, бежево-сером, зелёном и лавандовом цветах. Цена начинается от 229 долларов.