Спутниковый интернет Blue Origin будет выдавать до 6 терабит в секунду

Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, рассказала подробности спутниковой интернет-сети TeraWave. Планируется вывести на орбиту более 5400 спутников. Однако это количество все равно будет значительно меньше, чем у доминирующего на рынке Starlink. Ключевое отличие — в аудитории.

© Ferra.ru

TeraWave будет ориентирована в первую очередь на бизнес, правительства и дата-центры, а не на “рядовых пользователей”. Заявленная скорость передачи данных — до 6 терабит в секунду.

© Blue Origin

Запуск первых спутников TeraWave намечен на конец 2027 года.

Интересно, что у TeraWave есть ещё один конкурент — проект Leo Amazon (Тоже Безоса, кстати). Leo, как и Starlink, больше нацелен на массового потребителя.