iPhone 17 Pro резко подешевел в России

Стоимость флагманского iPhone 17 Pro снизилась в России на 21%. Спад произошел менее чем за месяц, сообщает Hi-Tech Mail.

В конце января стоимость iPhone 17 Pro на 256 ГБ на маркетплейсах опустилась до 95 тыс. руб., тогда как некоторые оффлайн-магазины предлагают смартфон от 92 тыс. руб.

Для сравнения, в декабре 2025 года аналогичная модель стоила от 98 тыс. руб., однако в сезон новогодних праздников и высокого ажиотажа цены резко выросли, из-за чего флагманская версия предлагалась по цене от 117 тыс. руб. и выше.

В конце сентября первые партии iPhone 17 Pro в России продавали за 165 тыс. руб.

iPhone 17 Pro — флагманский смартфон Apple, представленный осенью 2025 года. Это первый iPhone с цельнометаллическим корпусом из алюминия, обновленным дизайном блока камер, увеличенным аккумулятором и испарительной камерой, благодаря чему новинка не перегревается в играх и под нагрузкой.

Среди прочих характеристик отмечают наличие мощного чипа Apple A19 Pro, квадратного сенсора фронтальной камеры с функцией горизонтальных селфи в вертикальном положении и отслеживания, а также тройной камеры на 48 Мп.