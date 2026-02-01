Когда начались и закончились Средние века?

Историки Средневековья на протяжении целых поколений спорили об одном и том же вопросе: когда, собственно, начинаются и заканчиваются Средние века. Можно ли провести черту одним годом, и если да, то когда? Портал medievalists.net разобрался в вопросе.

Дело в том, что «Средние века» — не столько естественная граница в прошлом, сколько ярлык, который историки используют для описания длинной череды перемен. Исходя из того, о чем идет речь, разные точки начала и конца выглядят вполне логично: политика, империи, религия, экономика, культурные или интеллектуальные открытия.

Сама концепция Средневековья существовала еще в XVII веке — именно тогда некоторые писатели впервые использовали этот термин. В изначальном смысле он означал разочаровывающий период между Римской империей и Ренессансом — их «настоящим» временем. В ту пору думали, что темные средние века были полностью лишены образования, культуры и какого-либо прогресса.

Нынешние историки, конечно, отвергают подобную трактовку, но по-прежнему пользуются самим термином. Он удобен для грубого обозначения многих веков, прошедших между древностью и современностью. Другой вопрос, что границы этих «многих веков» до сих пор являются предметом споров. Ниже — список событий и дат, которые часто называют потенциальным началом и концом Средневековья в западной части Европы.

Начало Средневековья

Конверсия императора Константина (312). Примерно в 312 году римский император Константин I перешел из традиционных языческих религий Рима в христианство. На следующий же год он издал Миланский эдикт, который официально признавал христианство и другие религии. Прежде христиан часто притесняли в Римской империи, но в свете официального признания они смогли процветать.

Разграбление Рима (410). Разорение столицы Римской империи Аларихом и вестготами шокировало современников и стало мощным символом того, что прежний римский порядок больше не надежен. Хотя Западная Римская империя просуществовала еще несколько десятилетий, ряд историков считает именно 410 год моментом, когда иллюзия неуязвимости Рима рухнула.

Падение Западной Империи (476). 4 сентября 476 года римского императора Ромула Августа свергли, но на его место не пришел другой император. Он был лишь подростком, вступив в должность императора, и был лишь марионеткой своего отца Ореста — истинного правителя. Тем не менее, его свержение традиционно отмечает конец Западной Римской империи, что делает 476-й удобной политической границей между древностью и Средними веками.

Правление Юстиниана (527-565). Некоторые историки предпочитают проводить реальную черту в VI веке. В период правления императора Юстиниана состоялась последняя крупная попытка воссоединения Римской империи, кодификация римских законов, разрушительные войны и первая эпидемия чумы. А средневековый мир появился не столько в результате коллапса, сколько в результате трансформации римского мира во что-то новое.

Конец Средневековья

Коронация Петрарки (1341). 8 апреля 1341 года итальянского поэта Петрарку наградили титулом поэта-лауреата в Риме за поэму «Африка», рассказывавшую историю Второй Пунической войны между Римом и Карфагеном. Историки культуры считают, что Петрарка был первопроходцем гуманизма эпохи Ренессанса и знаком возобновленного интереса к классической античности.

Черная смерть (1347-1351). Пандемия, уничтожившая огромную порцию популяции Европы, привела к серьезным социальным, экономическим и культурным переменам. Хотя она не «закончила» Средние века в одночасье, некоторые историки видят ее как переломный момент европейской истории.

Падение Константинополя (1453). Покорение Константинополя оттоманами стало последним днем Византийской империи и останков Римской. На протяжении долгого времени именно эта дата считалась бесспорным концом Средневековья.

Распространение печати в Европе (с 1450-х). Появление бумажной печати, часто ассоциируемой с Гуттенбергом перевернуло привычные методы хранения, копирования и обмена знаниями. Для историков культуры этот технологический рывок отмечает фундаментальный отрыв от традиции манускриптов, которой руководствовалось Средневековье.

Открытие Америки (1492). Прибытие Христофора Колумба в Карибское море ознаменовало новую эру открытий, торговли и колонизации, изменившую взаимоотношения Европы с остальным миром.

Начало Реформации (1517). 31 октября 1517 года Мартин Лютер повесил свои «95 тезисов» на двери немецкой церкви. Вызов, брошенный им римской католической церкви, привел к расколу западного христианства и перманентно изменил как религиозный, так и политический ландшафты Европы.