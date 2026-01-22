Введение штрафов за использование VPN в России не планируется и даже не обсуждается. Об этом рассказал в четверг, 22 января, первый заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Парламентарий напомнил, что в нашем государстве ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию.

Никакие иные меры правового характера, имеющие отношение к использованию VPN, на повестке дня не значатся, цитирует депутата "Интерфакс".

Ранее Горелкин отмечал, что "евробюрократы выбрали Данию в качестве тестового полигона" для проработки инициативы о штрафах за использование VPN, чтобы затем распространить ее на всю Европу. Однако Россия не идет по этому пути, уверял политик.

В июле 2025 года Госдума приняла поправки, устанавливающие штрафы за целенаправленный поиск запрещенных в России материалов. Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN, карается штрафом для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.