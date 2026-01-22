Microsoft назвала профессии, наиболее подверженные влиянию ИИ

Исследователи Microsoft Research — Киран Томлинсон, Соня Джаффе, Уилл Ван, Скотт Каунтс и Сиддхарт Сури — опубликовали исследование, посвященное применимости генеративного искусственного интеллекта к различным профессиям. Авторы проанализировали 200 тысяч анонимизированных диалогов пользователей с Microsoft Copilot и рассчитали показатель применимости ИИ для профессий на основе структуры рабочих задач.

В работе выделены около 40 профессиональных групп с наиболее высокой применимостью ИИ, а также описаны профессии, где ИИ пока слабо конкурирует с человеком.

Как проводилось исследование

Авторы анализировали анонимизированные и очищенные с точки зрения конфиденциальности данные разговоров пользователей в США из Microsoft Bing Copilot (сейчас Microsoft Copilot), собранные в период с 1 января по 30 сентября 2024 года. Ограничение выборки США было необходимо для сопоставимости с американской базой профессий и рабочих активностей O*NET.

Основной набор данных представлял собой равномерную выборку примерно из 100 тысяч диалогов, что, по словам авторов, обеспечивает репрезентативное представление о том, какие задачи пользователи выполняют с помощью массово доступного бесплатного генеративного ИИ-чатбота. Дополнительно использовался вспомогательный массив из еще 100 тысяч диалогов, отобранных среди разговоров, по которым пользователи оставили явную положительную или отрицательную оценку. Это позволило оценить, какие виды деятельности ИИ выполняет более или менее успешно с точки зрения пользовательской обратной связи.

Авторы называют темпы внедрения ИИ «поразительно высокими», отмечая, что почти 40% американцев сообщают об использовании генеративного ИИ. Это, по их словам, опережает ранние этапы распространения персональных компьютеров и интернета.

Профессии, наиболее подверженные влиянию ИИ

Ключевой вывод исследования заключается в том, что ИИ в наибольшей степени применим в профессиях, связанных с информационной работой: созданием, обработкой, интерпретацией и передачей информации. Именно эти виды деятельности чаще всего встречаются в пользовательских запросах к Copilot и именно здесь ИИ демонстрирует наибольшую успешность выполнения задач, пишут авторы.

В число профессиональных групп с самым высоким показателем применимости ИИ вошли работники медиа и коммуникаций, специалисты по продажам услуг, офисные и административные служащие, работающие с информацией и документацией, специалисты по математике и анализу данных, преподаватели и научные работники, переводчики, журналисты, редакторы и авторы текстов, а также консультанты и специалисты по работе с клиентами.

На уровне конкретных профессий самые высокие показатели применимости ИИ зафиксированы, в частности, у переводчиков и устных переводчиков, писателей и авторов, историков, специалистов по обслуживанию клиентов, телемаркетологов, журналистов, технических писателей, PR-специалистов и дата-саентистов. Во всех этих случаях вклад ИИ связан прежде всего с работой с текстами, знаниями и коммуникацией.

Авторы подчеркивают, что почти все профессии с высокой применимостью ИИ состоят преимущественно из информационной работы, а сами ИИ-инструменты чаще всего выступают в роли консультанта, преподавателя или помощника, а не автономного исполнителя.

Принципиальное различие

Авторы подчеркивают, что сформированный ими список из 40 профессий не является перечнем специальностей, где в скором времени человеку будет нечего делать, поскольку высокая применимость ИИ не означает прямой или быстрой замены людей.

«Может возникнуть соблазн сделать вывод, что профессии с высокой применимостью действий ИИ будут автоматизированы и, следовательно, столкнутся с сокращением рабочих мест или снижением заработных плат, тогда как профессии с высокой применимостью ИИ к пользовательским целям будут усилены и приведут к росту доходов. Однако такой вывод был бы ошибочным, поскольку долгосрочные последствия внедрения новых технологий крайне трудно прогнознировать».

По словам исследователей, исторически технологические изменения чаще приводили к смещению структуры задач внутри профессий, а не к их исчезновению. В качестве показательного примера в работе приводятся банкоматы, которые автоматизировали ключевую функцию банковских кассиров, но в итоге способствовали росту занятости в этой профессии — за счет удешевления открытия отделений и смещения фокуса работы кассиров на более ценные задачи, связанные с взаимодействием с клиентами, а не с обработкой вкладов и снятий средств.

«Наши показатели применимости ИИ указывают на то, где ИИ с наибольшей вероятностью изменит характер работы, что является частью дискуссии об автоматизации и дополнении труда, однако фактическое влияние ИИ на занятость и заработные платы будет зависеть от трудно прогнозируемых управленческих и бизнес-решений», — говорится в исследовании.

Кроме того, отмечают авторы, развитие ИИ может привести к появлению принципиально новых профессий, выполняющих новые типы рабочих задач. Это не является новым явлением: значительная часть современной занятости приходится на профессии, возникшие за последние 100 лет в результате технологических изменений, обращают внимание авторы. Вопрос о том, какие новые профессии появятся и каким образом будут трансформированы существующие, исследователи называют одним из ключевых направлений будущих исследований.

Профессии, менее подверженные влиянию ИИ

На противоположном конце спектра находятся профессии, где работа требует физического взаимодействия с объектами или людьми, ручного труда, управления техникой и механизмами, выполнения задач, которые сложно формализовать в виде текстовых или информационных операций.

К ним относятся, в частности, строительные специальности, работники клининга и ухода за территорией, сельскохозяйственные рабочие, операторы машин и оборудования, а также часть медицинского персонала, выполняющего физические процедуры. В этих профессиях ИИ, согласно данным исследования, пока играет лишь вспомогательную роль.