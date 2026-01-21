ООН предупредила о новой глобальной катастрофе

Около четырех миллиардов человек ежегодно сталкиваются с острой нехваткой воды, а мир вступил в «эру глобального водного банкротства». Об этом говорится в докладе Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья при Университете ООН.

Авторы доклада пришли к выводу, что очень тяжелая ситуация с водой уже сложилась на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ряде регионов Южной Азии фиксируется хроническое падение уровней грунтовых вод, а в США река Колорадо «стала символом водного кризиса».

«Многие регионы живут за пределами своих гидрологических возможностей, а многие ключевые водные системы уже обанкротились», - констатировал ведущий автор доклада Каве Мадани, директор Института воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН.

Авторы доклада обратили внимание на то, что за последние 50 лет исчезли болота на территории, сравнимой по величине с Европейским союзом, растаяли более 30% ледников, а десятки крупных рек в отдельные периоды года больше не достигают моря.

Климатический удар обрушился на крупнейшие города мира

При этом три миллиарда человек живут в районах, где общий объем водных запасов сокращается, но именно там находится половина мирового производства. А 1,8 миллиарда человек в 2022–2023 годах жили в условиях засухи.

В ООН констатировали, что «водное банкротство» является глобальным явлением, так как проблемы с сельским хозяйством из-за нехватки воды в одном из регионов тут же отражаются на мировых рынках и влияют на глобальную продовольственную безопасность.

«Признав реальность водного банкротства, мы, наконец, сможем принять трудные решения, которые защитят людей, экономику и экосистемы. Чем дольше мы откладываем, тем глубже становится дефицит [воды]», – заявил Мадани.

Ранее ученые пришли к выводу, что из-за изменения климата расположенный в Западной Антарктиде ледник Туэйтса тает гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Он более известен, как ледник «Судного дня» (англ. Doomsday Glacier), так как его резкое таяние может привести к значительному повышению уровня мирового океана, что грозит миру глобальной катастрофой.