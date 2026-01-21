Компьютеры с ИИ назвали переоцененными

Потребители в 2025 году чаще покупали компьютеры из-за необходимости в обновлении, а не функций искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на аналитическую компанию Gartner.

© Lenta.ru

Специалисты агентства проанализировали корпоративные продажи. Они выяснили, что по итогам 2025 года продажи персональных компьютеров (ПК) выросли на 9,1 процента. Рост за четвертый квартал составил 9,3 процента. Успехи рынка оценили после спокойного 2024-го и спада в 2023-м и 2022-м годах.

Аналитики заявили, что в 2025 году на рынке начали набирать популярность компьютеры с поддержкой функций ИИ. Однако влияние устройств нового типа назвали небольшим, а подобные компьютеры — по большей части, переоцененными.

«Потребители просто поняли: пятилетний ноутбук, работающий на пределе своих возможностей — это не долгосрочная стратегия», — заметили авторы отчета.

Также эксперты Gartner допустили, что популярность ИИ-компьютеров растет из-за того, что на рынке просто нет других устройств. Они заметили, что корпорация Microsoft стимулирует появления ПК с ИИ — к ним относятся почти все мощные девайсы.

Лидером рынка компьютеров в последнем квартале 2025 года стала Lenovo, которая отгрузила 19,4 миллиона единиц девайсов. Ниже расположились HP и Dell — 15,4 и 11,7 миллиона компьютеров соответственно.

В конце января авторы издания BGR перечислили категории программ, которые могут замедлить работу компьютера. К ним отнесли браузеры, антивирусы, лаунчеры и прочие приложения.