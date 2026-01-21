Открыто невозможное состояние материи

Международная группа исследователей открыла ранее считавшееся невозможным квантовое состояние в кристаллическом материале CeRu₄Sn₆. Это достижение может внести значительный вклад в развитие квантовых вычислений, электроники и технологий визуализации, пишет sciencealert.com.

При охлаждении до экстремально низких температур материал достиг точки квантовой критичности, где доминирующую роль играют квантовые флуктуации. В этом состоянии электроны ведут себя не как отдельные частицы, а как единая волновая «лужица».

Ключевым доказательством новой фазы стало наблюдение топологического эффекта Холла — возникновения напряжения в материале без воздействия внешнего магнитного поля. Особенно сильный эффект проявился в нестабильных электронных структурах, где именно квантовые флуктуации стабилизировали новое состояние.

Это открытие заполняет важный пробел в физике конденсированного состояния и открывает путь к поиску и созданию нового класса материалов с уникальными квантовыми свойствами. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы найти аналогичные состояния в других веществах и полностью понять условия их возникновения.