Хранившийся в музее мамонт оказался китом

Кости, которые более 70 лет считались останками шерстистого мамонта, после радиоуглеродного анализа были идентифицированы как фрагменты скелета кита. Об этом сообщает ScienceAlert.

Сенсационное открытие произошло благодаря программе «Усынови мамонта» в Музее Севера Университета Аляски, где экспонат, найденный археологом Отто Гейстом на Аляске еще в 1951 году, снова попал в руки ученых для подробного исследования. Анализ ДНК показал, что окаменелости, хранившиеся в музее больше полувека, принадлежат не мамонту. Древний зверь оказался китом — либо северным тихоокеанским, либо малым полосатиком. Его позвонки по размеру и форме совпадают с позвонками мамонта, поэтому и были ошибочно приняты за них.

Образцы датировали приблизительно тысячей лет до нашей эры. Это сразу вызвало вопросы, поскольку мамонты на Аляске вымерли примерно 13 тысяч лет назад. Химический состав костей с высоким содержанием изотопов азота-15 и углерода-13 указал на морское происхождение. Теперь ученые гадают, как останки кита могли оказаться в 400 километрах от побережья: возможными версиями называют ошибку в каталогизации, транспортировку костей древними людьми или редчайшее заплывание животного вглубь континента по древним рекам.

