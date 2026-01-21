Названы лучшие смартфоны дешевле 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.

Открывает список Poco M7 4G за 13,9 тыс. руб., который получил IPS-экран на 6,9 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью до 850 нит, чип Snapdragon 685 и большую батарею емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Среди прочих особенностей называют защиту IP64, основную камеру на 50 Мп, наличие слота microSD, ИК-порта и NFC.

Следом идет Realme 15T, оснащенный 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, чипом MediaTek Dimensity 6400 Max, селфи-камерой на 50 Мп, а также двойной тыльной с разрешением 50 и 2 Мп. Гаджет также предлагает батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой на 60 Вт, защищенный корпус по стандарту IP69, слот microSD, ИК-порт и NFC. Он стоит от 15,9 тыс. руб.

Замыкает подборку Tecno Spark 40 Pro+ за 18,8 тыс. руб., который может похвастаться AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, чипом MediaTek Helio G200, селфи-камерой на 13 Мп с двойной LED-вспышкой и основной камерой на 50 Мп. Среди прочих параметров отмечается наличие батареи на 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, защиты IP64, ИК-порта, NFC, стереодинамиков и беспроводной зарядки.