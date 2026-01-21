Huawei выпустит скоро складной планшет

По слухам, Huawei работает над складным планшетом, который может выйти на рынок в 2026 году. Информацией поделился китайский инсайдер FixedFocus на платформе Weibo.

Он сообщил, что выпуск складного смартфона Huawei Pura X2 был перенесён примерно на один квартал из-за изменений в стратегии продаж и запусков. Одновременно с этим источник упомянул, что компания готовит и складной планшет.

Пока никаких подробностей о характеристиках устройства нет. Но появлялись слухи, что складной планшет Huawei может получить фирменный процессор Kirin с поддержкой 5G, а также улучшенный экран, специально подогнанное ПО и ёмкую батарею.