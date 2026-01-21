Популярный бренд смартфонов оказался на грани закрытия

История бренда OnePlus, когда-то известного концепцией «убийц флагманов», подходит к концу. Материнская компания Oppo сворачивает операции по всему миру без громких заявлений, сообщает androidheadlines.com.

Расследование портала Android Headlines показывает системный крах OnePlus. В 2024 году мировые поставки упали на 20%, до 13–14 млн устройств, в то время как Oppo выросла на 2,8%. Доля бренда в премиум-сегменте в Индии сократилась с 21% до 6%, а общая доля рынка — с 6,1% до 3,9%. Многие магазины прекратили продажи. OnePlus в КНР заняла лишь 1,6% рынка вместо ожидаемых 3%, уступив Xiaomi.

Компания теряет ключевые рынки, сокращает присутствие за пределами Китая и сворачивает офисы в США, Европе и Индии. Презентация OnePlus 15 прошла в формате Zoom-звонка без традиционного шоу. Сотрудники отдела коммуникаций и американская PR-команда покинули компанию.

Oppo отменила выпуск некоторых новых моделей, включая складной смартфон Open 2 и компактный флагман OnePlus 15s. Ключевые решения теперь принимаются в Китае, а региональные офисы лишены самостоятельности.

В декабре 2022 года Oppo вложила $14 млрд в развитие OnePlus, но бренд не смог увеличить долю рынка. С глобальной долей около 1,1% содержать отдельную структуру стало финансово бессмысленно. OnePlus продолжит выполнять гарантийные обязательства и выпускать обновления, но будущее бренда как самостоятельного игрока туманно. Возможно, он сохранится в виде линейки устройств внутри Oppo.