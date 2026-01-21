В iPhone 18 Pro останется «динамический остров»

Свежая утечка проливает свет на дизайн фронтальной панели iPhone 18 Pro, развеивая один из самых обсуждаемых слухов последнего времени. Вопреки предположениям о перемещении фронтальной камеры в левый верхний угол экрана, новые данные свидетельствуют, что Apple сохранит Dynamic Island, хотя и в более компактном исполнении. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Опубликованное изображение, как считается, отображает модуль Face ID с тремя компонентами на одном шлейфе: инфракрасным проектором, проектором точек и ИК-камерой. Такая компоновка указывает на возможность переноса под дисплей лишь ИК-осветителя, поскольку он более компактен и оптически прост. Остальные элементы Face ID, включая ИК-камеру, вероятно, останутся в центральной части экрана.

Это расходится с более ранним отчётом The Information, где утверждалось о полном перемещении фронтальной камеры в левый верхний угол, что устранило бы «пилюлю» выреза. По мнению инсайдера Instant Digital, такие выводы возникли из-за неточного перевода китайских и корейских источников, говоривших только о переносе одного инфракрасного компонента, а не видимого выреза.

Таким образом, наиболее вероятным вариантом сейчас выглядит уменьшенный Dynamic Island, расположенный по центру без отдельного отверстия под камеру. Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в сентябре, и при отсутствии новых противоречивых утечек именно такой дизайн фронтальной панели будет реализован.