Бренду смартфонов OnePlus грозит закрытие

Компания OnePlus оказалась в шаге от утраты независимости. Об этом сообщает Android Headlines, ссылаясь на данные аналитических агентств и комментарии действующих и бывших сотрудников бренда из Китая, США, Индии и стран Европы.

Ключевой фактор кризиса — резкое снижение продаж. В 2024 году поставки смартфонов OnePlus упали более чем на 20% — с примерно 17 миллионов устройств до 13–14 миллионов. На фоне этого материнская OPPO Group, напротив, продемонстрировала рост на 2,8% за счёт собственного бренда OPPO. По оценкам экспертов, OnePlus не просто отстал от рынка, но и начал негативно влиять на общие показатели группы.

Не оправдала ожиданий и ставка на Индию, которая рассматривалась как стратегически важный рынок. Весной 2024 года около 4,5 тысячи торговых точек в шести штатах прекратили продажу смартфонов OnePlus. Ритейлеры объяснили своё решение проблемами с гарантийным обслуживанием и низкой рентабельностью. В результате доля бренда в премиальном сегменте Индии за год рухнула с 21% до 6%.

Дополнительным ударом стало несбывшееся обещание создать в Индии крупный центр исследований и разработок. Вместо запланированных 1,5 тысячи сотрудников в нём сегодня работает немногим более 100 человек.

В Китае ситуация также ухудшилась: рыночная доля OnePlus снизилась с 2% до 1,6%, что эквивалентно падению продаж примерно на 20%. Несмотря на это, руководство компании публично называло результаты года «стабильными». США и Европа больше не компенсируют потери — спрос там остаётся слабым, а присутствие бренда постепенно сокращается.

В 2024 году OnePlus без публичных заявлений закрыл штаб-квартиру в Далласе. В Северной Америке осталась лишь небольшая команда численностью менее 15 человек. Ранее аналогичные сокращения прошли во Франции, Германии и Великобритании. Также завершилось партнёрство с оператором T-Mobile, а новые смартфоны в США теперь продаются только без операторских контрактов, что заметно ограничивает охват аудитории.

На кризис указывают и отменённые продукты. По информации источников, компания отказалась от выпуска складного смартфона OnePlus Open 2 и компактного флагмана OnePlus 15s. Запуски новых устройств стали менее масштабными: вместо крупных презентаций проводятся онлайн-мероприятия с минимальной маркетинговой поддержкой.

Ещё в 2022 году OPPO направила около 14 миллиардов долларов на поддержку OnePlus, однако это не принесло ожидаемого эффекта. Пока OPPO демонстрировала рост, OnePlus продолжал терять позиции. В итоге руководство группы, по мнению аналитиков, перешло к оптимизации расходов и консолидации активов.

Для нынешних владельцев устройств OnePlus ситуация пока не несёт прямых угроз: компания продолжает выполнять гарантийные обязательства и выпускать обновления программного обеспечения и безопасности. Тем не менее дальнейшая судьба бренда остаётся под вопросом.

Эксперты не исключают, что OnePlus может повторить путь HTC, LG или BlackBerry — с постепенным уходом с рынков и потерей самостоятельности. По данным Android Headlines, всё больше признаков указывает на «тихое» сворачивание бренда и его углубляющуюся интеграцию в экосистему OPPO.

Напомним, что в январе 2026 года стало известно о возвращении Realme в структуру OPPO в статусе суббренда. Эти изменения связаны с повышением эффективности использования ресурсов материнской компании.