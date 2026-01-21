В России могут запретить тысячи «раздевающих» ИИ-сервисов

В России планируют ограничить работу нейросервисов, создающих фальшивые откровенные изображения с использованием технологий искусственного интеллекта. С таким предложением в Роскомнадзор обратились депутаты Госдумы, сообщают «Известия».

В обращении говорится, что в интернете распространяются онлайн-ресурсы, создающие так называемую дипфейк-порнографию — изображения интимного характера конкретных людей без их согласия. Такие сервисы, по словам депутатов, нарушают права личности, особенно в контексте школьников, становящихся жертвами кибербуллинга.

Риски, связанные с распространением «раздевающих» сервисов, включают создание фальшивых изображений для унижения и психологического давления на детей, что может вызвать тяжелые психологические травмы. Проблема усугубляется тем, что действующее законодательство не учитывает специфику нейросетевых технологий, позволяя таким ресурсам работать безнаказанно.

Эксперты считают, что для эффективного регулирования этих ресурсов необходимо внести поправки в закон «О защите информации», чтобы заносить такие сервисы в черные списки, как это уже делается с ресурсами, пропагандирующими наркотики и детскую порнографию.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025-го количество кибератак на подростков в возрасте от 14 до 20 лет выросло почти на 50% по сравнению со вторым полугодием прошлого года. В 2024 году в среднем было 1,5 тыс. таких атак в день, а в 2025-м их стало более 2 тыс.