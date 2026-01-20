Спутник «Лобачевский» продолжает работу на орбите Земли

Спутник «Лобачевский», который в конце декабря 2025 года отправился в космос, успешно вышел на связь. Об этом рассказал ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов на встрече со СМИ. Пока каких-либо достижений с работы спутника нет. Сколько он прослужит, тоже неизвестно: сперва ученым необходимо изучить различные факторы, влияющие на сам аппарат.

© NASA

Трофимов также добавил, что в ближайшее время вуз не планирует отправлять новые спутники на орбиту Земли. Пока что необходимо разобраться с уже имеющимся прибором, а не засорять другими.

Напомним, что ННГУ им. Лобачевского разработал спутник в рамках проекта «Спейс Пи» после получения гранта «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям (ФСИ) в размере 10 млн рублей. Он стал одним из крупнейших спутников, созданных в рамках школьной научно-образовательной программы. Аппарат разработали для мониторинга лесов и сельскохозяйственных культур.

Сам спутник стартовал с космодрома «Восточный» на борту ракеты-носителя «Союз 2.1б» 28 декабря 2025 года в 16:18 и отправил первые сигналы на Землю. Позже вуз поделился кадрами Земли из космоса.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какие зрелищные события смогут наблюдать нижегородцы на звездном небе в 2026 году.