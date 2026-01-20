Обновление Windows вызвало черный экран

Обновление Windows 11 привело к зависаниям и появлению черного экрана. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа рассказали, что проблема связана с недавним обновлением KB5074109, которое вышло в рамках «Вторника патчей» в начале января. Как выяснилось, неизвестная ошибка вызывает черный экран на некоторых персональных компьютерах.

В материале говорится, что проблема не имеет массового характера, однако каким-то образом связана с видеокартами.

«Могу подтвердить, что неполадки наблюдались на небольшом количестве компьютеров с видеокартами Nvidia и AMD», — отметил автор издания Маянк Пармар.

По словам специалиста, черный экран может появиться на несколько секунд — изображение гаснет, а затем все возвращается в норму. Ошибка может повторяться периодически.

«В большинстве случаев вы столкнетесь с этой проблемой не чаще одного раза, но если вы часто видите черный экран перед появлением рабочего стола, вы можете попробовать удалить обновление Windows 11 KB5074109», — посоветовали журналисты. Также можно попробовать обновить драйверы видеокарты.

В конце января журналисты издания Neowin выяснили, что популярная программа Microsoft Outlook сломалась после выхода обновления Windows. Проблему обнаружили в версиях 25H2 и 24H2.