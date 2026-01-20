Пингвины засыпают до 10 тысяч раз в сутки

Большинство пингвинов предпочитают спать стоя, при этом, опасаясь хищников, засыпают примерно на 4 секунды, но делают это до 10 тыс. раз в сутки.

Об этом сообщил ТАСС орнитолог 70-й Российской антарктической экспедиции Юрий Мизин по случаю отмечаемого во вторник Международного дня осведомленности о пингвинах.

"Большая часть пингвинов предпочитает спать стоя или лежа на животе, прижимая лапы к груди. Ученые выяснили, что антарктические пингвины используют стратегию микросна. Они засыпают примерно на четыре секунды, но делают это до десяти тысяч раз в сутки. В сумме за день у них набирается около одиннадцати часов сна. Такой режим особенно важен в период гнездования, когда нужно одновременно охранять кладку, следить за соседями и быть готовыми к появлению хищников", - рассказал ученый.

Он также привел несколько других необычных фактов о пингвинах. Так, они не летают, зато развивают под водой скорость до 36 км/ч, ныряя на 500 м и задерживая дыхание на 20 минут. Кроме того, оперение пингвинов содержит до 30 перьев на 1 кв. см с воздухом внутри - идеальный "термокостюм". Масштабная линька длится три недели, в течение которых птицы остаются на суше.

"Императорские пингвины - единственное теплокровное животное, которое выводит свое потомство в самый разгар полярной зимы. Самцы императорских пингвинов высиживают яйца два месяца - стоят на морозе до минус 50 градусов, теряя половину веса, пока самки добывают еду. Подросшие птенцы императорских пингвинов воспитываются в своеобразных "детских садах" - пока родители добывают пищу, за ними присматривают "воспитатели" - молодые птицы, которые еще не начали размножаться", - отметил Мизин.

При этом температура ступней антарктического пингвина составляет обычно около 4 градусов, что способствует не только сохранению тепла, но и позволяет свободно передвигаться по льду. От замерзания лапки пингвинов спасает уменьшение теплопотери: горячая артериальная кровь отдает свое тепло встречному потоку венозной крови и таким образом охлаждается.