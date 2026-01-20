Infinix представила тонкий смартфон Note Edge

Infinix официально представила новый смартфон Note Edge. Он выделяется корпусом толщиной всего 7,2 мм и аккумулятором ёмкостью до 6500 мАч.

© Infinix

По заявлению компании, он сохранит до 80% своей ёмкости даже после шести лет использования. Аппарат получил изогнутый экран с защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Внутри установлен MediaTek Dimensity 7100 и до 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает наAndroid 16 с оболочкой XOS 16. Производитель обещает три крупных обновления системы и пять лет обновлений безопасности.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп. Сбоку расположена специальная кнопка для быстрого вызова голосового помощника. Также Note Edge защищён от пыли и брызг и оснащён стереодинамиками, настроенными совместно с JBL.

Зарядка 45 Вт полностью восполняет заряд батареи примерно за час. Смартфон будет доступен в нескольких цветах, включая вариант Silk Green с текстурой, напоминающей кожу.

Цена новинки начинается от 200 долларов.