Условия в океане Энцелада воссоздали в земной лаборатории

Ученые из Японии и Германии воссоздали в лаборатории химические условия, которые, как считается, существуют в подповерхностном океане Энцелада - спутника Сатурна. Эксперименты показали, что в такой среде могут самопроизвольно формироваться органические соединения, потенциально важные для возникновения жизни.

© NASA

В основу работы легли данные, собранные космическим аппаратом "Кассини", который ранее обнаружил на Энцеладе мощные гейзеры, выбрасывающие воду и органику из-под ледяной коры. Наблюдения давно указывали на наличие океана жидкой воды, скрытого под поверхностью спутника.

Ранее в выбросах гейзеров находили углекислый газ и углеводородные цепи, которые называют молекулярными предшественниками сложной биохимии. Однако оставалось неясно, образуются ли соединения внутри океана или достались Энцеладу в наследство от древнего космического вещества.

Команда под руководством Макса Крэддока из Токийского института науки решила воспроизвести сам процесс формирования океана. В лаборатории была создана химическая смесь на основе аммиака и цианистого водорода, а затем она подвергалась различным давлениям и температурам с учетом приливных сил Сатурна. Полученные результаты сравнивали с данными "Кассини", постепенно приближаясь к реальным условиям Энцелада.

Эксперименты показали, что такие "искусственные гидротермальные реакции" приводят к появлению аминокислот, альдегидов и нитрилов, а циклы замораживания способствуют образованию простейших аминокислот, включая глицин. Это подтверждает гипотезу о том, что океан Энцелада способен самостоятельно производить органические молекулы, делая спутник одним из самых перспективных мест для поиска жизни за пределами Земли.