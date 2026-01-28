Почему кошки иногда лижут своих хозяев?

У кошек порой внезапно появляется нестерпимое желание «умыться» — даже если они прямо в этот момент заняты чем-то другим. Но некоторые кошки вылизывают не только для себя, но и своих хозяев. Портал popsci.com рассказал, почему.

© Unsplash

Для мамы-кошки груминг — важная часть воспитания потомства. Облизывая котенка, кошка выполняет две задачи одновременно: она держит своих детенышей в чистоте и укрепляет социальную связь с ними. Первый фактор особенно важен, поскольку котята могут быть уязвимыми к болезням, и любой, кто хоть раз растил маленьких котят, знает, какими грязными они порой бывают.

Новорожденные котята учатся чистоте у своих мам, и обычно начинают вылизываться самостоятельно в возрасте примерно четырех недель. Некоторые даже начинают отвечать на груминг мамы взаимностью, или вылизывают своих братьев и сестер, а также любимых людей и других животных в доме.

Других существ, которых кошки любят облизывать, иногда называют «предпочтительными партнерами». К примеру, давно дружащие кошки могут облизывать друг друга, чтобы укрепить свои отношения. Для кошек уход за сородичами становится очень важным социальным поведением, которое позволяет строить и поддерживать связи между индивидами.

Причем это применимо не только к домашним, но и к диким кошкам. Разница лишь в том, что тигры, львы и даже африканские дикие кошки, являющиеся ближайшими родственниками домашних, не живут в социальных группах так же, как домашние питомцы. Поэтому них не всегда есть возможность выразить симпатию товарищам — как правило, у них попросту нет для этого товарищей.

Так почему же кошки облизывают своих хозяев? Чаще всего, это знак привязанности и близости со стороны животного. Они повинуются своим инстинктам и вступают в социальное поведение так, как умеют. Может, у них появилось настроение побыть в компании хозяина, или накатила внезапная волна любви.

Хотя тут стоит отметить, что, хотя все кошки умывают самих себя, не каждая захочет облизывать своего хозяина. Но это не значит, что питомец не любит человека: груминг — лишь один из типов социального поведения. Если кошка сидит рядом с хозяином, запрыгивает к нему на колени, трется об него или играет с ним — это тоже социальные знаки привязанности.