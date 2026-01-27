Какими были книги в Древнем Египте, Риме и Греции?

Письменность, тексты, книги, документы — неотъемлемые части современной жизни, и они существуют уже тысячи лет. Древние римляне и греки тоже любили ходить по книжным магазинам, а египтяне — документировали строительство пирамид фараонов. Портал theconversation.com рассказал, какими были книги и письменность в древности.

© Wikipedia

Многие люди в древнем мире думали, что письменность была изобретением богов или героев. Например, древние египтяне верили, что бог Тот первым создал символы, обозначавшие устные звуки. Но, на самом деле, происхождение письменности до сих пор окутано тайной — историки и археологи не знают, когда именно появилось письмо и кто его изобрел.

По актуальным научным данным, самый ранний пример рукописного текста — знаменитая деревянная табличка из Диспилио; радиоуглеродная датировка показала, что она старше 5000 года до н.э. Артефакт назван в честь места, где его нашли: древнего поселения эпохи неолита у озера в Греции. Табличка покрыта странными линейными отметинами. Они не расшифрованы, но большинство специалистов считают, что эти символы представляют собой форму письменности.

Доказательства существования письменности встречались в разных частях света. В Месопотамии и Египте древнейшие тексты были созданы до 3000 года до н.э. По-прежнему не расшифрованная письменность долины Инда появилась примерно в то же время, как и ранний китайский алфавит культуры Давэнькоу.

Один из самых интересных аспектов ранней письменности — разнообразие форм письма. Например, самые ранние известные тексты на греческом языке написаны линейным письмом Б, существовавшим в 1500-1200 годах до н.э., но расшифровали его только в 1952-м. Линейное письмо Б — не алфавит, а силлабарий, содержащий более 80 знаков. Данным термином лингвисты называют системы письма, где каждый знак означает тот или иной слог.

Примерно к VIII веку до н.э. большинство греков перешли на алфавит. В нем, в отличие от силлабария, каждая буква означает гласный или согласный звук. Греки адаптировали свой алфавит от финикийского, вероятно, благодаря взаимодействию с финикийскими торговцами. Их алфавит содержал всего 22 буквы, что делало его более простым для изучения, чем 80-значный силлабарий линейного письма Б. А английский алфавит произошел от римлян, которые в VIII-VII века до н.э. получили свой алфавит от финикийцев через греков.

Что касается материалов для письма, люди пользовались самой разной «канцелярией». Но, пожалуй, самым популярным вариантом в древнем Средиземноморье был папирус. Для его производства мякоть растения Cyperus papyrus разрезали на тонкие полоски, после чего сжимали их прессом. После высушивания получались листки, на которых можно было писать.

Отдельные листы папируса, как правило, склеивали в длинные свитки. Так, одни из самых роскошных свитков из Древнего Египта достигали более 10 метров в длину. К числу таких свитков принадлежит, например, недавно обнаруженный свиток Вазири, содержащий части «Книги мертвых». Папирус обычно хранили в свернутом виде на полках или в коробках, а к рукоятям свитков приклеивали ярлыки, чтобы люди могли опознать их содержание.

Может показаться, что папирус — ветхий материал, но в реальности он прочнее современной бумаги. Многие тексты, написанные на нем, пережили тысячи лет в вазах, саркофагах или даже в песке. Он был уязвим к вредителям, вроде насекомых или мышей, но люди и в древности знали, как бороться с ними. К примеру, древнеримский писатель Плиний Старший утверждал, что листы папируса, вымоченные в цитрусовом масле, не будут съедены молью.

Если бы какой-нибудь житель Древней Греции или Рима захотел бы написать книгу, то что ему пришлось бы сделать? Для начала, нужно купить листы или свитки папируса, на которых можно писать. Тем, кто не мог позволить себе такие расходы, приходилось пользоваться другими материалами. По словам греческого историка Диогена Лаэртского (III век н.э.), философ Клеанф записывал свои лекции на раковинах моллюсков и лопатках крупного рогатого скота, потому что у него не было денег на папирус.

Далее — чернила. В древнем мире существовало много разновидностей пигментов. Обычные черные чернила производили из золы или смолы, смешанной с растительной камедью. Они продавались в порошковой форме, а позже покупатель мог перемешать их с водой перед использованием.

Наконец, последний шаг — инструмент для письма. Перья и ручки делали из тростника, а затачивали их ножом. При ошибке на бумаге чернила удаляли мокрой губкой… Но, на самом деле, писатели нередко даже не прикасались к бумаге сами — они просто диктовали текст писарям и секретарям под запись.