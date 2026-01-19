В России показали интерьер импортозамещенного самолета SJ-100

Минпромторг показал в своем Telegram-канале фото интерьера импортозамещенного самолета Superjet, полностью собранного по серийной технологии.

© Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Как рассказали в Минпромторге, для повышения уровня комфорта пассажирские кресла оснастили подголовниками. Основные элементы интерьера, включая панели и багажные полки, производит казанская компания «Авиационные интерьеры», а кресла выпускает ОКБ «Аэрокосмические системы» в Дубне.

Ведущий инженер по летным испытаниям и бортовой оператор ПАО «Яковлев» Владислав Тюрин отметил, что полки в самолете выполнены из прочного и легкого материала, имеют монолитную конструкцию и не подвержены дребезжанию.

Самолет будет представлен на выставке Wings India 2026 в конце января.

12 января глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Россия находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. По его словам, в текущем году российские компании должны сертифицировать все воздушные суда и начать первые поставки.