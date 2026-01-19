Пользователей Windows 10 призвали срочно обновиться

Пользователей устаревшей Windows 10 призвали установить первое в 2026 году обновление для операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание PCWorld.

© Lenta.ru

Журналисты медиа обратили внимание на выпуск обновления KB5073724. Оно стало доступным для пользователей персональных компьютеров (ПК) под управлением Windows 10 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 и Windows 10 22H2.

Также для загрузки апдейта нужно быть зарегистрированным в программе расширенных обновлений ESU, так как с 14 октября Microsoft прекратила выпуск регулярных патчей. Оно не содержит никаких новых функций, однако в Microsoft призвали пользователей срочно установить апдейт.

Специалисты выяснили, что KB5073724 включает в себя функцию безопасной загрузки. Также инженеры Windows удалили из системы устаревшие и потенциально опасные драйверы agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) и smserial.sys (x86).

«На момент написания этой статьи Microsoft не упоминает о каких-либо проблемах, актуальных для частных пользователей, которые могли бы вызвать неполадки при установке обновления KB5073724 на компьютеры с Windows 10», — подытожили журналисты.

В начале января Microsoft исправила 114 уязвимостей в Windows, в том числе 8 критических. Фирма выпускает патчи для ОС во второй вторник каждого месяца.