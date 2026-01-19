На Linux запустили Photoshop 2021 и 2025

В мире Linux случилось то, во что многие дизайнеры и ретушёры уже почти перестали верить: современный Photoshop всё-таки удалось запустить. Не старые версии с костылями и танцами с бубном, а вполне себе свежие релизы — вплоть до Photoshop 2025. И нет, Adobe внезапно не полюбила Linux. Всё сделал один упрямый и очень внимательный разработчик.

Проблема, как известно, в Creative Cloud. Начиная с версии 2021, установщики Photoshop жёстко завязаны на Windows-компоненты, которые Wine «из коробки» просто не переваривает.

Речь идёт прежде всего о MSHTML и MSXML3 — системных модулях Windows, отвечающих за HTML/JS-интерфейс установщика и разбор XML-конфигов. В итоге установка на Linux обрывалась ещё до старта, и на этом всё обычно заканчивалось.

Но разработчик под ником PhialsBasement решил копнуть глубже — и нашёл, где именно всё ломается. Он подготовил набор патчей для Wine, которые аккуратно обходят проблемы строгого XML-парсинга (через CDATA), чинят обработку ID внутри Wine и главное — заставляют окружение вести себя так, как будто это Internet Explorer 9.

Именно на такое поведение и рассчитывают установщики Adobe времён Creative Cloud. В результате интерфейс инсталлятора начинает нормально работать — без падений, белых экранов и странных ошибок.

И да, это не просто теория. По словам автора, Photoshop 2021 и 2025 после установки работают «как по маслу» — плавно и без видимых проблем. Патчи даже пытались протолкнуть в репозиторий Proton от Valve, но там логично предложили сначала идти в WineHQ — всё-таки история не совсем про игры. Сам разработчик, правда, посетовал, что апстрим в Wine движется медленно, а Valve обычно работает куда оперативнее.

Пока что это, скорее, задел на будущее. Чтобы повторить фокус у себя, придётся собрать Wine вручную с патчами из GitHub PhialsBasement. Не самый дружелюбный путь для массового пользователя, но сам факт уже важен. Если эти изменения в итоге попадут в основной Wine, Linux может стать куда более привлекательным для профессионалов, которые годами держались за Windows и macOS исключительно ради Adobe.

А если возиться с патчами не хочется — виртуальные машины по-прежнему никто не отменял. Но впервые за долгое время кажется, что настоящая совместимость Adobe CC и Linux — это уже не фантазия, а вопрос времени.