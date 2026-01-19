Microsoft подала в Роспатент более 20 заявок в 2026 году

Корпорация Microsoft и ее дочерние структуры, ранее ушедшие с российского рынка и прекратившие продажи продукции и оказание услуг в России, в первые дни 2026 года внесли в реестр еще 22 заявки, поданные ими в 2025 году.

Об этом следует из данных Роспатента.

«Большинство товарных знаков регистрируются по двум классам (№09 и 42) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входит компьютерное программное обеспечение», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные Роспатента. Часть заявок подана также по классам №35 и №41, предусматривающим, соответственно, услуги по администрированию онлайн-площадок для продажи товаров и оказания услуг, а также развлекательные услуги, в том числе предоставление доступа к компьютерным онлайн-играм.

Заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков были поданы в октябре 2025 года из США от компаний Microsoft, Activision Publishing (владеет брендами Call of Duty и Warcraft) и ZeniMax Media (бренды Fallout и The Elder Scrolls). Их регистрация была завершена лишь 5–6 января текущего года, пишет ТАСС. Срок действия исключительного права установлен до 3 октября 2035 года.

Также были зарегистрированы товарные знаки компьютерной игры Minecraft и ее разработчика Mojang Studios, а также наименования игр Halo, Wasteland, World of WarCraft, Wolfenstein, Starfield, Quake, Gears of War, Sea of Thieves, The Outer Worlds. Кроме того, зарегистрирован бренд игровых консолей XBOX, разработанных и производимых компанией, и товарный знак ZeniMax Media с изображением персонажа Волт-Боя — маскота компании Волт-Тек из серии видеоигр Fallout.

Помимо этого, корпорация Microsoft оформила регистрацию товарных знаков для ряда своих продуктов. В числе которых интегрированная среда разработки Visual Studio, линейка гибридных планшетов Microsoft Surface, цифровой блокнот OneNote, облачный сервис хранения данных OneDrive, комплексное решение для кибербезопасности Microsoft Defender, платформа совместной работы SharePoint, платформа для создания пользовательских бизнес-приложений Power Apps, пакет бизнес-приложений на базе искусственного интеллекта Microsoft Dynamics, а также почтовый сервис Outlook.

С учетом ранее зарегистрированного товарного знака Magentic, с начала 2026 года компания в общей сложности подала 23 заявки. По подсчетам российских СМИ, в период с марта по октябрь 2025 года от самой Microsoft, без учета ее дочерних структур, было подано 27 заявок. Кроме того, в 2025 году были зарегистрированы три заявки, относящиеся к 2024 году, среди них два товарных знака Hackbox и Minecraft Shape Your World, а также одно графическое изображение.