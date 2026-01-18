Huawei вот-вот обгонит Apple на рынке смартфонов Китая

Сейчас первые две позиции на китайском рынке смартфонов занимают Apple и Huawei, и обе компании активно стремятся к лидерству.

© Ferra.ru

По данным инсайдера Smart Chip Insider, за первые две недели 2026 года Apple вышла на первое место. Доля компании составила 19,71% за период с 5 по 11 января. Huawei немного отстаёт и занимает вторую строчку с показателем 18,46%.

На третьем месте расположилась Oppo с долей 15,54%. В эту цифру входят продажи не только самой Oppo, но и OnePlus и realme. Четвёртое место занимает Vivo с результатом 15,17%, учитывая и iQOO.

Пятое место досталось Xiaomi — 13,57% рынка. Шестую позицию занял бренд Honor с долей 13,03%.

Пока это только начало года, и расстановка сил ещё может измениться.