Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Согласно данным специализированных ресурсов‚ основная часть жалоб касается мобильного приложения.

О каких сбоях идет речь

Пользователи сообщают о проблемах с загрузкой медиафайлов. Наиболее выражены неполадки в Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.

Почему происходят сбои

По информации источника «Москва 24» на телеком‑рынке, это связано с частичными ограничениями со стороны Роскомнадзора. Речь идет о новых ограничительных мерах со стороны Роскомнадзора.

Ждать ли полную блокировку мессенджера

Как полагают депутаты, полной блокировки мессенджера не предвидится.

Депутат Свинцов в комментарии ТАСС отметил, что Telegram успешно выстраивает диалог с правительствами многих стран, включая Россию, и оснований для беспокойства за будущее сервиса нет.

Какие ограничения уже введены

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил функцию звонков в Telegram. В ведомстве пояснили, что мессенджер использовался злоумышленниками для обмана, вымогательства и иных киберпреступлений.