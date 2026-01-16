Ходячие акулы встревожили ученых

У берегов Австралии обнаружены эполетные акулы, способные «ходить» по морскому дну с помощью плавников. Об этом сообщает Biology Open.

Исследование, опубликованное в журнале, показало, что они могут размножаться без значительного увеличения энергозатрат. Обычно размножение требует больших затрат энергии, но у акул-эполет потребление энергии остается на прежнем уровне.

Это открытие предполагает, что популяции акул-эполет более устойчивы к экологическим угрозам, чем считалось ранее.

«Эта работа опровергает мнение о том, что при экологических стрессах, таких как потепление океанов, сначала страдает репродуктивная функция», — говорит морской биолог Джоди Раммер.

Ведущий автор исследования, доктор Кэролин Уилер, отмечает, что данный вид акул может продолжать откладывать яйца даже в неблагоприятных условиях. По словам специалиста, «это обнадеживает, поскольку здоровые акулы поддерживают здоровье рифов».

Гренландские акулы веками выживают с рубцами в сердце, выяснили ученые

Ранее сообщалось, что ихтиологи заявили об обнаружении свидетельств существования акулы-гоголии, которую до этого знали по единственному известному экземпляру, выловленному у побережья Папуа — Новой Гвинеи в 1970 году.