Нейросетевой браузер Samsung стал доступен без ограничений

Компания Samsung выпустила бета-версию фирменного браузера Samsung Internet для ПК под управлением Windows для всех желающих. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Samsung

Изначально приложение было доступно лишь пользователям из Южной Кореи и США с учетной записью разработчика. Теперь тестовую версию могут установить все пользователи Windows без региональных ограничений.

Samsung Internet для ПК дебютировал в октябре 2025 года и ориентирован на экосистемную интеграцию с мобильными устройствами бренда. Браузер поддерживает синхронизацию истории, закладок и других пользовательских данных с Android-версией приложения, а также предлагает встроенный блокировщик рекламы и авторизацию через Samsung Pass.

Ключевым отличием приложения являются встроенные ИИ-функции Galaxy AI — автоматический пересказ и перевод веб-страниц с использованием искусственного интеллекта.

Браузер Samsung для Windows доступен на официальном сайте компании. Хоть на сайте по-прежнему утверждается, что браузер доступен только в Корее и США, кнопка «Скачать» работает у пользователей из других регионов. Предполагается, что эти изменения указывают на скорый выход приложения из бета-тестирования.