Wikipedia заключила сделки с Microsoft, Meta и Amazon по обучению ИИ

Wikipedia объявила о заключении сделок по обучению искусственного интеллекта (ИИ) с несколькими крупными технологическими компаниями, включая Microsoft, Amazon и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Это знаменует собой значительный шаг вперед в способности некоммерческой организации монетизировать зависимость технологических компаний от своего контента, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Фонд Wikimedia, представитель оператора онлайн-энциклопедии, сообщил агентству, что за последний год также подписал контракт со стартапом в области ИИ Perplexity, французской Mistral AI и другими компаниями. Отмечается, что у Wikipedia уже есть соглашение с Google от Alphabet, о котором было объявлено в 2022 году.

Как пишет Reuters, контент Wikipedia играет ключевую роль в обучении моделей ИИ. По данным агентства, 65 млн статей на более чем 300 языках являются ключевой частью обучающих данных для генеративных ИИ-чат-ботов и помощников, разработанных техническими специалистами.