Основатель Nothing предупредил о росте цен на смартфоны

Основатель и генеральный директор Nothing Карл Пей заявил, что глобальный дефицит и подорожание чипов памяти приведут к росту розничных цен на смартфоны в 2026 году. Об этом сообщает 9to5Google.

© Nothing

В публикации в соцсети X (ранее Twitter) Пей отметил, что за последний год стоимость ключевых компонентов (оперативной и флеш-памяти) выросла в несколько раз. Он указал, что модули памяти, которые ранее обходились производителям менее чем в $20, к концу 2026 года могут стоить свыше $100 в старших конфигурациях. В результате производители смартфонов будут вынуждены выбирать между повышением цен для конечных покупателей и сокращением технических характеристик устройств.

При этом глава Nothing подчеркнул, что компания рассчитывает сохранить лояльность аудитории даже в условиях удорожания компонентов. Он назвал текущую ситуацию возможностью доказать, что ценность бренда определяется не только набором характеристик, но и целостным пользовательским опытом.

В качестве примера Пей напомнил, что устройства Nothing, представленные в 2025 году, в целом получили положительные оценки рынка, несмотря на отдельные спорные решения, включая кратковременный эксперимент с рекламой на экране блокировки.

Кроме того, Пей допустил, что 2026 год может стать поворотным для индустрии и ознаменовать постепенный уход от «гонки характеристик», в которой производители конкурировали прежде всего ростом производительности и энергоэффективности.