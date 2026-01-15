В Госдуме рассказали, когда WhatsApp* окончательно заблокируют в РФ

Полная блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на территории России может произойти до конца 2026 года, заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы", – сказал депутат.

Свинцов также отметил, что большая часть его друзей и знакомых уже давно перешла с WhatsApp на Telegram или мессенджер MAX.

Ранее и Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp, если мессенджер продолжит игнорировать требования российского законодательства и не будет выполнять требования для пресечения совершения преступлений.

WhatsApp, в свою очередь, заявил о готовности бороться за пользователей из России. Отмечалось, что ограничения доступа к мессенджеру могут коснуться более 100 миллионов человек.

Пользователи WhatsApp, а также Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры России из-за ограничений на звонки в мессенджерах. Они потребовали признать действия ведомств незаконными и необоснованными, пояснив, что частичные ограничения звонков нарушают их права и интересы.

Однако спустя время московский суд прекратил рассмотрения иска, указав, что истец Константин Ларионов, который действовал в интересах группы из 105 человек, не предоставил доказательств, что он наделен полномочиями подавать иск в защиту прав владельцев мессенджеров.